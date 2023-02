Quiéreme Tonto | Capítulo 41 | ¿Julieta está embarazada?

En el capítulo 41 de Quiéreme Tonto: Victorio se desmaya, cuando David entra a su oficina le dice que de inmediato tienen que ir al hospital, pero él se niega a ir, además le menciona que tienen que guardar las apariencias, mantener el control, le pide que Julieta no se entere de su situación porque ya no quiere que se siga involucrando, le confiesa que cometió un gran error cuando la nombro directora del consorcio, Así que le pide que lo ayude a resolver todos los errores que ha cometido. Después David le asegura a su papá que los auditores no van a encontrar nada, pero Victorio se empieza a dar cuenta de que algo está tramando, así que lo único que le pide es que Julieta quede fuera de su plan.

Los auditores van a visitar la casa hogar porque quieren verificar todos los donativos que se han hecho, así que Asunción le muestra a Julieta todos los documentos para asegurarse de que las cuentas están bien, que todo está en orden, ahí Julieta le comenta que pronto van a recibir una donación del consorcio que ella misma autorizó, pero solo que se le hace extraño que fueran al lugar a verificar.

Además, Guillermo se entera de que Julieta está embarazada, pero ella le comenta que primero se tiene que realizar una prueba para asegurarse de la noticia.

Antonio se entera de que Lázaro Cruz se está escondiendo en Guanajuato, así que de inmediato va a buscarlo.

