Quiéreme Tonto | Capítulo 16 | La venganza de Paulina.

En el capítulo 16 de Quiéreme Tonto: Guillermo cayó en la trampa de David, pero creyó que Julieta fue la que planeó la emboscada que le esperaba y aunque pudo escapar, no llegó a la cita con Victorio y Julieta. Julieta dio por hecho que Guillermo no quería verla ni saber lo que necesitaba decirle, así que se vengó usando a Juan Diego.

Paulina no se quedó con los brazos cruzados, quiere vengarse de Julieta, así que a base de engaños, dejará el despacho en manos de Antonio y se irá a cobrar la deuda que le deben.

Las autoridades llegaron a la casa hogar, pero Julieta no está, ya que tuvo que resolver unos percances. Cuando llegó, se dio cuenta de que habían embargado a Asunción junto con los niños y todo gracias a que Paulina planeó con exactitud que Julieta no estuviera para defenderlos. Victorio trató de ayudarlos, pero no pudo hacer mucho, pues debe de permanecer en el anonimato.

