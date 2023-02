Quiéreme Tonto | Capítulo 23 | Malas noticias.

En el capítulo 23 de Quiéreme Tonto: Victorio le llama a Julieta para pedirle que por favor regrese porque tienen que estar juntos, ya que es la única que lo entiende. Él sabe que Julieta se encuentra con Guillermo y le pide que no diga nada, nadie se puede enterar porque ya falta poco para terminar con su plan, solo que no sabe cuánto tiempo más pueda aguantar. Guillermo, al verla preocupada, le empieza a preguntar qué es lo que sucede, pero ella no le cuenta nada y solo le pide que no pierda su confianza, pues ya se enterará en unos días. Después se despiden de Doña Carmelita y Julieta le agradece por aceptarla unos días en su hogar. Doña Asunción al ver enfermo a Don Victorio le dice que no quiere ser partícipe de su plan y le llama a Rodolfo para que le marque por teléfono a una ambulancia. Ya en el hospital, el doctor le tiene una mala noticia a Don Victorio. Mientras que Paulina se encuentra platicando con Antonio y le cuenta que cuando Guillermo se fue a buscar a Julieta, aprovechó el momento para robarle unos documentos, los cuales quiere que pasen como si fueran de Julieta, lo que no esperaba era que Antonio llevaría a un inspector para poder atraparla.

¡Revive los capítulos completos de Quiéreme Tonto!