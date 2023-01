Quiéreme Tonto | Capítulo 19 | Mi vida está en riesgo.

En el capítulo 19 de Quiéreme Tonto: María es la nueva integrante del despacho, es la asistente de Guillermo, pero Julieta se puso celosa y le puso límites para que no se le acerque a Guillermo, aunque admitió que entre ella y él no había nada.

Las autoridades se dieron cuenta de que los sellos en la casa hoagr estaban rotos y empezaron a investigar quién estaba adentro, pero Victorio no puede ser descubierto aún, así que hicieron todo un circo para que nadie supiera que él está ahí.

En otra plática entre Rodolfo y Victorio, Asunción unió las pistas y descubrió un secreto de Victorio que no le quiere revelar, así que lo enfrentó.

Ximena está escondida en la habitación de Nallely y David estuvo a punto de descubrirla, mientras que un infiltrado dentro de la casa, le comunica a Lázaro las noticias.}

Antonio está investigando el negocio Dorelli, pues ahí hay algo oscuro, pero su vida puede estar en riesgo si alguien lo descubre.

