Quiéreme Tonto | Capítulo 27 | ¿Qué pasó con las acciones?

En el capítulo 27 de Quiéreme Tonto: Los líderes sindicales interrogan a Antonio porque se les hace raro que Julieta lo haya elegido a él para que lo ayudara a anotar los problemas que tienen los trabajadores dentro del consorcio, pero ellos no le creen nada, así que deciden investigar y lo dejan solo en la fábrica. Al principio se pone nervioso y no sabe qué hacer, pero después le llama al asesor jurídico de la empresa para que lo ayude, pero lo descubren. Mientras que Guillermo le dice a Julieta que tiene una gran duda en las acciones que le dieron a su mamá, piensa que Lázaro y Victorio la engañaron, además le menciona que desde que se enteró de que sería la directora del consorcio ha cambiado mucho. Una vez que sale de su oficina recuerda que en varias ocasiones, Julieta, le hizo varios comentarios de las acciones, por ello le pide a María que le lleve de inmediato dos expedientes y algunas tarjetas de presentación. Por último, le menciona que ya no va a regresar al corporativo porque ya se dio cuenta de que se tiene que dedicar a su carrera de abogado.

Después David llega a su oficina, se molesta porque Julieta sigue con la idea de ayudar a los trabajadores, le pregunta que si ya hablo con su papá para mencionarle lo que quiere hacer porque él está seguro que es una mala idea.

¡Revive los capítulos completos de Quiéreme Tonto!