Quiéreme Tonto | Capítulo 24 | Quién es Victorio Dorelli.

En el capítulo 24 de Quiéreme Tonto: Engracia le confiesa a Lázaro que Victorio está vivo y solo se está burlando de todos porque cuando se encontraba en la casa hogar era la única que lo podía ver, pero al no creer lo que le está diciendo lo amenaza diciéndole que confesará todos sus secretos, todo lo que sabe de él saldrá a la luz. Por otro lado, Julieta, llega al hospital para saber cómo se encuentra su papá y al estar platicando con Asunción llega a la conclusión de que su papá le ha estado ocultando varias cosas porque al fingir su muerte él no quería que ella se enterara, ahí ella se da cuenta de que en realidad no conoce a su papá, no sabe qué clase de persona es, por ello toma la decisión de descubrir que hay detrás de su nombre, de todas las cosas que le ha dicho. Además, pide que le den otra oportunidad a su papá para que pueda enmendar todas las faltas que ha cometido.

Mientras tanto, Antonio le pide a Guillermo que le cuente por qué estaba discutiendo con David al contarle, le dice que gracias a la escena que hizo la investigación que está realizando ahora se encuentra en riesgo. Más tarde, Guillermo decide ir a la casa hogar para investigar qué le está ocultando Julieta.

