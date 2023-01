Quiéreme Tonto | Capítulo 17 | Todo tiene un límite.

En el capítulo 17 de Quiéreme Tonto: Después de que Guillermo descubriera que Paulina sigue atosigando a Julieta, ella se fue a casa pensando en qué hacer para recuperarlo, pero su desesperación pasó los límites de Guillermo. Les hizo creer que había tomado medicamentos de más y estaba a borde de la muerte, Guillermo la besó para reanimarla, pero fue así como se dio cuenta de que los engañó y se tomó solo pastillas de menta y no medicamentos realmente.

Lázaro le pidió a Engracia que se encargara de acabar con Ximena y la atacó en su momento más débil, pero aun así, no pudo terminar el trabajo que le fue encargado.

Diana ya no quiere vivir el estilo que lleva, así que decidió abandonar a Miguel y dejó a su hija con David, pero al parecer algo ablandó su corazón.

