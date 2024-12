A Cada Quien Su Santo | Más fuerte que el amor

Paloma se siente mal por haberse casado a escondidas y lamentablemente tiene un accidente que la deja en terapia intensiva. Julián se encuentra desolado y sin fe, ya que la mamá de Paloma quiere desconectarla de las máquinas que la mantienen en vida, pero él le informa que no puede desconectarla, pues es el único que puede tomar esa decisión porque es su esposo. El médico le comenta a la familia que Paloma está esperando un bebé, así que Julián decide llevar a cabo una unión religiosa para que su hija crezca en el sagrado matrimonio. Paloma sigue en coma, sin embargo su pequeña nace saludablemente y su papá la lleva a casa de su abuela materna para que la conozca, le platica que le puso el nombre “esperanza” y una enfermera lo apoya cuidándola, la señora planea quitarle a la bebé a Julián, piensa que no está capacitado para darle una buena vida. Después de meses de no perder la fé, Paloma despierta del coma y revive la esperanza en Julián.