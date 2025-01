A Cada Quien Su Santo | Santa Inés, ilumíname por favor

A pesar de la decisión, las tres hijas del matrimonio de Arturo y Coral apoyan incondicionalmente a su mamá, pues saben que no es funcional la situación que viven. Martín es empleado de la familia y le pide a Santa Inés que ayude a las pequeñas, pues las quiere como si fueran de su familia. Lamentablemente, Coral sufre un accidente y pierde la vida, Arturo queda impactado con la noticia, ya que él no quería perderla de ninguna forma. El único que le da alivio a las niñas es Martín; no quita el dedo del renglón y ha responde como el padre de las pequeñas, mientras que Arturo se sigue refugiando en su oficina, pero un día le pide consejos a sus empleadas para poder acercarse a sus hijas.