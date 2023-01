Tengo Todo Excepto A Ti | Capítulo 07 | La Locura de Becky.

Orlando continúa en el hospital, parece estar mejorando, sin embargo, las locuras no se detienen pues Agustín, su hijo, va a reclamarle que nunca es tomado en cuenta en la familia Bullrich, pero eso no será todo pues Becky está aferrada a seguir visitando a su antiguo amor aún y cuando Pamela le dijo que, por respeto, no volviera a parecerse así. Por otro lado, Tony parece haberse enamorado de Jackie y todo apunta a que ella le corresponde.