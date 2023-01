Tengo Todo Excepto A Ti | Capítulo 15 | Ernesto al borde del colapso.

Pamela y Orlando se encuentran frente a frente en la oficina de Becky, las explicaciones sobrarán pues la dueña de la revista “Diamante” ya tiene más dudas que certezas sobre la fidelidad de su esposo. Y los problemas maritales no terminan con ellos, pues Ernesto está harto de que Becky no pueda hablarle con la verdad, después de la llamada que él le hizo a Pamela para advertirle sobre Orlando, Ernesto se enterará del nombre de quien es el verdadero padre de Benicio y no dudará en enfrentar una última vez a su futura exesposa.