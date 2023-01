Tengo Todo Excepto A Ti | Capítulo 17 | Todo Sale Mal.

Tony confrontará a Ámbar en su regreso a la ciudad, y le recrimina haberlo dejado solo y esperándola, pero Jackie le hará una escena de celos que podría dejarlo destrozado. Por otro lado, Lupita está harta de las mentiras de Agustín, y después de enterarse que su relación fue una apuesta, decide no volver a dejarlo entrar en su vida. Y Orlando ya no puede ser deshonesto con Pamela, así que le confiesa que se reencontró con un antiguo amor, uno que podría ser el amor de su vida, sin embargo, lo que no sabe es que ese amor podría estar en riesgo de muerte.