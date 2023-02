Tengo Todo Excepto A Ti | Capítulo 36 | ¿Antonio saldrá de la cárcel?

Tony está desesperado de seguir en la cárcel, al parecer, no habrá ninguna noticia sobre su liberación pronto y él no puede esperar más, pues quiere ir a reconciliarse con Jackie para que puedan volver a estar bien, algo que lo hace juntarse con gente que tal vez no le ayuden a su sentencia, pues entre ellos comenzarán a planear hacer un túnel para fugarse, pero incluir a Antonio en el plan tiene un precio: 100 mil pesos. Benicio no puede más con todo el dolor que ha estado cargando, la muerte de Úrsula, el desprecio de Pamela Bullrich y enterarse que Ernesto no es su padre, están haciendo que se vuelva loco y tal vez el amor de Ámbar no sea suficiente para salvarlo. Por otro lado, Stephie cada vez pierde más la cabeza y decide mandarle un regalo a Becky Blaquier: una serpiente altamente venenosa que probablemente termine con su vida.