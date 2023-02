Tengo Todo Excepto A Ti | Capítulo 38 | La conferencia de Becky.

Benicio no puede más con el dolor que todo lo acontecido le está provocando, no deja de ver a Úrsula por todos lados y está seguro de que ya no quiere continuar viviendo con algo así, algo que preocupa demasiado a Mayte y a Ámbar. Nicole quiere hacer todo lo posible por hacer sufrir a la familia de Antonio, así que sacará un préstamo de un millón de pesos a nombre de Mayte, para darle sólo 100 mil y después hacer que los matones del Conde la asalten para quitarle todo, algo que hundirá en más desgracias a la familia Méndez. Y Becky ya no quiere seguir escondiéndose, quiere resurgir de las cenizas y para eso decide hacer una conferencia de prensa y así aclararle al mundo todos los escándalos en los que se metió, pero todos sus enemigos decidirán acudir para recordarle que el martirio no acabará tan fácil.