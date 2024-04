Tío Alberto | Capítulo 33 | No quiero estar contigo

Eduardo intuye que Marcela estuvo con su tío Alberto la noche anterior y por eso no sabía dónde estaba, ella se lo confirma y le dice que su tío es el hombre más dulce que ha conocido en su vida. Rosario se le quiere meter de nuevo a Pedro, pero él la evade, pues ya no quiere estar con ella; Rosario está investigando para dar con quién es Marcela. Alina se encuentra a Rosario y Pedro saliendo de la oficina y se extraña. Eduardo cuestiona a Alberto sobre si está saliendo o no con Marcela, está muy molesto desde que se enteró. Marcela recibe los cientos de flores que Alberto le mandó.