Tío Alberto | Capítulo 34 | El amor florece

Alberto no puede sacarse de la mente a Marcela, así que nuevamente la invita a salir. Rosario le marca a Marcela para amenazarla, además de recalcarle que Eduardo es un hombre casado y no quiere que se acerque más. Alina se siente insegura cada vez que Pedro está cerca de ella, sabe lo mucho que le atrae aunque ella lo evite; después de tanta plática, terminan comiéndose a besos. Eduardo no deja de tomar, está triste porque sabe que Marcela prefiere a su tío Alberto. Pedro le pide a Andrea que no diga nada sobre su amorío con Alina.