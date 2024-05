Tío Alberto | Capítulo 41 | Enrique está destrozado

Marcela visita a Alberto, al no encontrarlo se pone a platicar con Alina, quien le revela que él está muy emocionado desde que la conoce. Alberto las toma de sorpresa y decide invitarlas a comer, por cierto, él prepara la comida. La madre de Rosario exige que traten a su hija como se merece y según sus palabras, Rosario tiene derecho a tener el mismo dinero que tiene toda la familia. Alberto y Marcela la pasan muy bien, ambos están emocionados por tener el uno al otro en su vida. Enrique se siente muy mal, ya se dio cuenta que Alina no volverá jamás a su vida y todo por su culpa, visita a Karla para tener con quien platicar; Karla le dice que no pueden ser pareja porque ella ya está enamorada de otra persona, Álvaro. Justo cuando Marcela iba de salida de casa de Alberto, llega la familia y los encuentra.