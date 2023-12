Todo por Amor | Capítulo 130 | Amor de padres

Lucía está confundida y cuestiona a Javier si sabe algo más sobre Sergio, ¿será que intuye algo? Carmen está muy preocupada por su hijo, en los separos la dejan pasar para hablar con él y Sergio le cuenta cómo estuvieron las cosas, le pide que crea en sus inocencia. Gonzalo duda de la inocencia de Sergio. Enrique está desesperado y no sabe qué hacer para poder salvar a su hijo. El amor de padres que Enrique y Carmen tiene, los hace unirse para ver qué harán para salvar a Sergio. Mariano sigue insistiéndole a Raquel que vuelva con él, le dice que si no lo hace de todos modos seguirá a su lado apoyándola siempre, Raquel le reitera que ya tomó una decisión y no lo quiere como su pareja. Manuel sigue buscando cómo hundir a Sergio en la cárcel, aunque sabe que le podría salir mal ese juego.