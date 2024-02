Todo por Amor | Capítulo 160 | Roban el taller de Enrique

Mina le ofrece todos sus ahorros a Enrique para que pueda arreglar su negocio y pueda recuperarse, pero él no lo acepta. La mamá de Mina platica con ella y le dice que la respeta pero que no está de acuerdo en cómo se gana el dinero, siente que no es una manera honesta. Otra tragedia llega para Enrique, robaron su taller.