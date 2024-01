Todo por Amor | Capítulo 150 | Más pruebas en contra de Javier

Carmen se entera que María tendrá un hijo de Sergio, está muy preocupada porque sabe que Sergio no es capaz de poder educar y sacar adelante a un hijo. Javier le pide “ayuda” a la hermana de Lucía, no quiere que le diga nada sobre sus malos negocios. María no quiere tener ningún contacto con Sergio, pero Carmen le hace ver que su hijo debe crecer sabiendo quién es su padre. Manuel no deja de buscar a Lucía para hacerle ver lo malo que es Javier, pero ella insiste en seguirlo evadiendo. Camilo está preocupado porque no hizo bien el trabajo que le encomendaron, ahora lo están buscando. Enrique se ha ido a su casa para poderse recuperar poco a poco. Lucía le pide a Javier que Hugo deje de seguirla a todos lados. Javier se sale de su casa y se queda esperando a ver quién entra, se percata de que Manuel llega en cuanto él se va.