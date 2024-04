Todo Por Amor | Capítulo 217 | Sergio ahora tiene protección

Sergio se arrepiente de hacerle daño a Mariano, no sabe que eso le ha traído el cuidado del propio Mariano y de toda su gente a la que él controla. Martha quiere caerle bien a María, pero ella no logra terminar de aceptar que su padre es su enamorado. Manuel se entera de que Sergio amenazó de muerte a Mariano. Gonzalo habla ante los medios de comunicación y declara que quiere que Mariano pague por lo que hizo. A Lucía se le agota la paciencia, pues se desespera de estar acostada nada más. Javier le pide disculpas a Laura por no hacer el trabajo que habían acordado.