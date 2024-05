Todo Por Amor | Capítulo 224 | Javier está vivo

Carmen no deja de pensar en Gonzalo, lo platica con Lucía, quien le aconseja que deje fluir lo que siente. Manuel intuye que Javier no está muerto, él sabe lo que significa en la vida de Lucía, es por ello que le exige información a Sergio, pero él no le dice nada. Javier se escabulle hasta la casa de Mariano donde le deja una pequeña muñeca, Mariano se quiere volver loco, no sabe quién está detrás de todo esto. Kike le pide permiso a su madre para ir a comer con Gonzalo, el lazo que ambos formaron es muy fuerte. Mariano le marca a Raquel para buscar disculparse con Enrique, a ella le sorprende la llamada. Carmen visita a su hijo Sergio en la cárcel. Ahora que Mariano está fuera de la cárcel, Sergio se quedó sin protección en la cárcel.