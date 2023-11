Todo por Amor | Capítulo 108 | Una vida propia para María

Sergio apoya a Francisco en sus momentos difíciles, piensa que es una buena persona en comparación a él y a Mina. Gonzalo cree que no es un buen padre porque no ha podido apoyar a María con sus problemas sentimentales, ya que ella renunció a Sergio por la felicidad de su papá con Carmen. Lola sabe que no le queda mucho tiempo de vida y está resignada para poder pasar sus últimos días de la mejor manera posible. Al final, Gonzalo reconsidera el casarse con Carmen, por sentirse en deuda con el sacrificio que está haciendo su hija por él.

