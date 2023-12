Todo por Amor | Capítulo 124 | Mariano enfrenta a Enrique

Mariano enfrenta a Enrique y le pide que se aleje de Raquel porque es su mujer y aunque ella ya tomó la decisión de estar con el papá de su hijo, Mariano insiste en no dejarla en paz. Gonzalo tiene una conversación con Carmen y le cuenta que un policía se acercó a interrogarlo sobre los negocios de Javier, así que ella empieza a sospechar sobre si el esposo de su hija es un delincuente. Enrique visita a Sergio e inesperadamente llega María, no les queda más que contarle sobre su relación y después Enrique le cuenta a Francisco que no está de acuerdo con esa relación, pues no cree que María sea mujer para su hijo.

