Todo por Amor | Capítulo 132 | Sergio queda en libertad

Gonzalo sospecha que hubo un pacto o soborno de por medio para dejar en libertad a Sergio, ya que un policía aseguraba que lo habían detenido infraganti y después ese mismo agente dijo que no había pruebas ni testigos. Francisco aconseja a su mamá para que arregle sus problemas con Gonzalo, quien piensa que Sergio sí es culpable del delito de robo de autos. Lucía y Javier arreglan sus diferencias después de pasar por problemas familiares y que ella sospechara sobre su vida pasada, así como presente. Gonzalo le pide perdón a Carmen por no entenderla como debería, pero le deja en claro que jamás va a tolerar a Sergio, le pide que se quite la venda de los ojos sobre la verdad sobre sus hijos, puesto que no ha sido la mejor madre del mundo y es de humanos equivocarse.

