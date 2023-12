Todo por Amor | Capítulo 133 | Con una venda en los ojos

Gonzalo tiene una fuerte discusión con Carmen, pues él le echa en cara de que no es la madre perfecta y ha tenido varios errores, por ello tiene una hija que se vende y un hijo delincuente, ella reconoce que no ha sido la mejor, pero siempre intentó hacer lo mejor para ellos. Javier y Lucía están muy entusiasmados por saber si serán papás, pero tienen que esperar un poco más para hacer la prueba de embarazo, aunque su matrimonio no está en su mejor etapa. Manuel no se aleja de Lucía, quiere convencerla de que no todo es lo que parece con su hermano y con su esposo, lamentablemente ella sigue con una venda en los ojos, se aferra a creer en su inocencia. Carmen enfrenta a Sergio, le dice que sabe toda la verdad y que no piensa apoyarlo más, pues ella ha confiado incondicionalmente en él y solo le ha fallado.

