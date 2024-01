Todo por amor | Capítulo 137 | Un momento de debilidad

Sergio quiere que su madre le dé una última oportunidad para poder demostrarle que puede cambiar, pero Carmen ya no cree en él y además, piensa que todo lo que hizo por años para ver por él, no valieron la pena. Camilo visita a Marlene, está muy emocionado, la invita a salir, pero ella se encuentra con uno de sus clientes y Camilo se va muy decepcionado. Gonzalo está muy preocupado por María, habla con ella por teléfono y le pregunta cómo va con Sergio y ella finge que su relación va de lo mejor, pues no quiere admitir que finalmente su papá tenía razón. Sergio busca a María, para explicarle todo lo que pasó y de cómo trató de tener una venganza en contra de su papá, por eso la utilizó desde un principio, ella explota en contra de él, se siente como una tonta por no haberse dado cuenta de todo, aún así él le pide una oportunidad para hacer las cosas bien con ella, pero ella lo maldice y le pide que se aleje.

