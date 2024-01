Todo por amor | Capítulo 141 | Sergio no es el mejor partido

Carmen le pide disculpas a Gonzalo a nombre de Sergio, a él no le parece que sea bueno que ella como madre siempre ponga la cara por su hijo como si fuera un pequeño, además también busca a María, entre la plática, Carmen le dice a María que olvide a su hijo, pues aunque le duela aceptarlo, Sergio no es un buen partido para ella. Lucía se refugia con su mamá para poder desahogarse un poco, no se siente nada bien, en el fondo ella sabe que su esposo no es bueno, sin embargo, no habla nada sobre las sospechas de Javier, lo excusa con sus traumas del secuestro. Ramiro denuncia a Martha por la sustracción ilegal de sus hijos y de paso culpan a Gonzalo por ayudarla.

