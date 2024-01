Todo por amor | Capítulo 142 | María está embarazada

Raquel se está enamorando de Mariano y quiere irse a vivir con él, ya que ha tenido buenos tratos por parte de él, mientras Mariano va al negocio de Enrique para amenazar y exigir que no se acerque más a su mujer.. Gonzalo se encuentra preso y él sabe que no puede hacer nada, ya que ayudó a Martha a llevarse a sus hijos, lo que empezó con una buena acción, terminó en acto delictivo. Marlene sigue metida en las drogas y Camilo intenta hacerla entrar en razón, pero ella está cegada, no piensa cambiar su estilo de vida a pesar de todo lo que ha pasado. Sergio le suplica a María por una oportunidad más, él está cambiando en todo sentido, pero ella sigue firme en su decisión de no regresar a su tóxica relación.

