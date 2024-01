Todo por amor | Capítulo 146 | Una casa sin historia

María se encuentra en un dilema, no sabe si quiere tener a su hijo o no, Regina piensa que es una egoísta por no pensar en el niño, pero María piensa en su futuro y no quiere tener un bebé que sufra por la ausencia de su padre. Mariano no soporta la idea de que Enrique pase tiempo con Raquel aunque sea por temas familiares, así que envía a unas personas a que lo maten. Camilo es el encargado de cumplir con la manda de Mariano, se da cuenta de que la persona que tiene que matar es el papá de su mejor amigo, pero aun así dispara.

¡Ve aquí los capítulos completos de Todo por Amor!