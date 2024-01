Todo por amor | Capítulo 149 | Sergio se retira

Enrique se encuentra fuera de peligro y Lucía piensa que sería bueno que él estuviera en su casa, así que ella y sus hermanos le hacen una petición a Carmen para que Enrique ya no regrese al hotel y lo cuiden entre todos. Sergio decidió cambiar el rumbo de su vida, por fin Javier lo dejó salir del negocio y le dio una buena cantidad de dinero para su retiro, pero él no aceptó. Mina se siente rechazada por su padre, él es indiferente con ella y además Enrique le dice a Lucía, que está orgulloso de que sea su hija, pero no de Mina. Gonzalo está enfadado, después de que Carmen le pide que reciban a Enrique en su casa y termina por confesarle que serán abuelos, noticia que a ella la deja con la boca abierta.

¡Ve aquí los capítulos completos de Todo por Amor!