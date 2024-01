Todo por amor | Capítulo 153 | Javier le confiesa todo a Lucía

María sabe que sigue amando a Sergio, pero su cabeza le dice que no debe regresar con él, ya que no sería un buen padre para su hijo, aunque Sergio jura que ha cambiado.Sergio acude a su mamá y le confiesa absolutamente todo sobre los malos pasos que dio, lamentablemente no siguió los buenos consejos de su familia, pero está sumamente arrepentido de todo lo que cometió. La policía está en busca de Javier, mientras él idea un plan que suena perfecto, le dice a Lucía toda la verdad sobre la persona que en realidad es, pero jamás le ha mentido sobre su amor por ella, así que Lucía decide escapar con él.

