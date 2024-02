Todo por amor | Capítulo 158 | El taller de Enrique ya no existe

Lucía quiere ayudar a Raquel para hacerle ver que Mariano también está en malos negocios, pero no le cree nada, Raquel piensa que Lucía busca un culpable porque se encuentra dolida, pero no es así. Mateo no pierde cualquier oportunidad para acercarse a Mina, pero ella se empeña en tratarlo mal, no quiere absolutamente nada con él. Lucía tiene que declarar ante la ley por los negocios de su esposo, pero se niega a hacerlo, pues en el fondo todavía lo ama, mientras Gonzalo y Carmen tratan de convencerla de hablar.

¡Ve aquí los capítulos completos de Todo por Amor!