Todo por amor | Capítulo 159 | La familia García en el hoyo

Francisco se encuentra en el taller de su papá, de pronto llegan unos mafiosos y se llevan todo lo que tenían en el negocio, él se siente decaído, pues las tragedias en su familia no paran. Regina le revela a María que después de que pasó la noche con Enrique no ha dejado de pensar en él y se siente enamorada, aunque ella sabe que en el fondo eso está mal. Carmen le cuenta a Enrique que su taller fue destrozado, se llevaron toda la herramienta y lo que no pudieron sacar, lo sabotearon con ácido.

¡Ve aquí los capítulos completos de Todo por Amor!