Todo por amor | Capítulo 162 | Una familia se ha dividido

Gonzalo no está del todo feliz, piensa que Carmen se está bastante mal por el cambio de casa, ya que no ha logrado soltar su pasado por completo, ella acepta que es difícil, pero no tiene dudas con respecto a formar una nueva familia. Camilo cumple con la manda de Javier, ha espiado a Lucía para enterarse de cada paso que da y después decirle a él. Raquel está viviendo una relación de ensueño, pero no se siente totalmente a gusto, siente que vive en una casa prestada donde no es bien recibida.

