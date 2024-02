Todo Por Amor | Capítulo 168 | Mariano amenaza con matar a Lucía

Gonzalo toma la iniciativa de llamar familia a los hijos de Carmen, la relación y la confianza que nace entre ellos crece cada día, pues él ha tomado un papel muy importante en la vida de Francisco y Lucía. Raquel empieza a sospechar de Mariano, se da cuenta de que le está ocultando cosas de sus negocios y además no la trata como antes, ella le deja en claro que no es su exesposa Helena y no puede tratarla mal. Poco a poco Mina va teniendo un pequeño gusto por Mateo, la trata como ningún hombre lo había hecho y ella se siente muy a gusto a su lado. Regina y Enrique vuelven a pasar la noche juntos, parece que entre ellos dos la llama del amor está creciendo.