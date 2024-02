Todo por amor | Capítulo 169 | Gonzalo cómplice de Sergio

Raquel está convencida de que Mariano le oculta algo, no es el hombre que ella conoció ahora lo ve oscuro, triste y distraído. Javier siente que su fin se acerca, está preocupado, pues sabe que Lucía también corre peligro, ya que Mariano la quiere matar, sin embargo; está resignado a que no la volverá a ver. Gonzalo busca a Sergio en un plan sano, no piensa reclamarle nada más, pues sabe bien que ya está cambiando y le regala una ecografía de su bebé. María inconscientemente quiere regresar con Sergio, pero cuando vuelve a la realidad no desea volver a su pasado, pues salió muy lastimada.