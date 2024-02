Todo Por Amor | Capítulo 173 | Marlene y su nuevo modo de trabajo

Manuel se encuentra destrozado a pesar de que ha logrado muchas cosas en su carrera, no tiene el amor de Lucía y mientras está despistado, Javier lo intercepta y le cuenta como podría acabar con su vida; sin embargo, no lo hace, todo lo contrario, lo deja vivir y le pide ayuda para proteger a Lucía, ya que corre peligro y él ya no puede cuidarla. Sergio le pide consejos a Gonzalo, piensa que nadie está valorando todo el cambio que ha logrado hasta ese momento, se siente solo. Marlene pierde toda la cordura, cambia la manera de dar servicio y Mina le pide que no lo siga haciendo, porque eso es caer muy bajo.