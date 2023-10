Todo por Amor | Capítulo 90 | Sergio tiene miedo de Javier

Sergio no quiere vivir con Camilo, está buscando independizarse, pero no tiene dinero y le pidió trabajo a Javier y él le ofreció su ayuda a cambio de que le hable bien a Lucía para que no crea que es un mafioso. Lucía está preocupada y no quiere ver a Javier hasta estar segura de quién es, además, Javier está pensado en alejarse de su amada para no hacerle daño. Raquel tuvo una riña con Enrique, pues se puso celoso de que ella saliera con alguien más. Mina está pensando en salirse del negocio, pero lo hará poco a poco.

