Todo por Amor | Capítulo 92 | Gonzalo Robles no vuelve a opinar

María tiene miedo de que Gonzalo no acepte su relación con Sergio, así que habló con ambos y le compartió a su papá cuan presionada se siente por él. Lucía está por casarse y Carmen le hizo una celebración con sus hermanos. Lucía tiene miedo del matrimonio, pero su mamá la pudo calmar. Mina no sabe si ir o no a la boda de su hermana, pero Marlene la convenció, pues a pesar de todo, es su familia.

