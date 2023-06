Todo por Amor | Capítulo 01 | La vida de Carmen.

Carmen Dávila es madre de cinco hijos, su familia aparenta tener la vida perfecta pero hay cosas que hay que mantener cautivas detrás de la puerta de su hogar, una de esos hechos es que su esposo, Enrique García, desaparece cada cierto tiempo con la excusa de que tiene que ir a trabajar a Puebla, excusa de la que sus hijos mayores ya están empezando a sospechar, y con clara razón pues la realidad es que Enrique no va a trabajar a ningún lado, al contrario, usa esos motivos para ir a visitar a su segunda familia, conformada por su amante y el hijo que está criando con ella. Sin embargo, Carmen no quiere pensar en esas cuestiones, pues a parte está muy ocupada con los problemas que sus hijos mayores le dan, pues tras el arresto de uno de los vecinos que al parecer andaba en malos pasos, ella comienza a preocuparse de sobre manera, más aún cuando Sergio y Mina deciden llegar a casa hasta las tres de la mañana y no dar razones reales de por qué llegaron tan noche.