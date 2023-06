Todo por Amor | Capítulo 04 | Enrique tiene que escoger.

Enrique tiene que vender otra parte de su taller, sin embargo, Francisco está ahí para recordarle que si sigue gastando dinero en su otra familia las cosas van a empezar a empeorar muchísimo más, una verdad que Enrique no quiere admitir, sobre todo ahora que tendrá que mantener no sólo a sus cinco hijos con Carmen, sino también al hijo que tiene con Raquel, Toñito, y al que ella está esperando en su vientre, y él tiene más problemas encima que debe solucionar, pues Raquel le explica que quiera o no, tiene que escoger, pues no va a ser posible que él mantenga dos casas, dos esposas y dos familias. Mientras tanto, Carmen está intentando guardar la compostura mientras está trabajando en el hotel, pero a veces no puede evitar ponerse a llorar por los pasillos donde se encuentran las habitaciones, pero hablando con sus compañeros les confiesa que las cartas le dijeron que el destino está a punto de regalarle a un hombre, ¿será que ese galán está ya dentro de su vida?