Todo por Amor | Capítulo 09 | ¿A Gonzalo le gusta Carmen?

María está bastante decepcionada porque su novio le canceló la noche en la que iban a cenar con Gonzalo, creía que ya no le gustaba y que tal vez iba a dejarla, pero a la mañana siguiente recibe un enorme ramo de flores con una nota de disculpas por parte de su adorado. Carmen sigue añorando lo que ya no tiene, extraña alguien con quien compartir la cama por la noche, alguien que la apapache y como esa misma noche Enrique va a la casa a recoger sus últimas pertenencias, Carmen no cree poder con toda la responsabilidad de mantener un hogar, pues siente que todo su mundo se está desmoronando. Sergio está nervioso por el asalto que llevó a cabo a la pareja de novios en el mirador, cree que lo van a atrapar porque las víctimas vieron claramente su rostro. Angélica y Álvaro se reúnen con Regina y Gonzalo para platicar sobre la remodelación del hotel, y si bien Regina está dispuesta a adherirse a los tonos de todos los hoteles de la cadena a la que pertenecen, Carmen, Álvaro y Gonzalo no están para nada de acuerdo cambiar la esencia de Casa Azul.