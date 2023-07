Todo por Amor | Capítulo 13 | Martha necesita ayuda

Enrique sale con Raquel a pasear un rato, han tenido muchos altibajos en su relación desde que él abandonó a Carmen, pero cuando están intentando divertirse él se encuentra con Francisco y con Kike, quienes están disfrutando de la tarde y practicando el arte de ser torero, entonces Enrique se acerca al mayor de ellos y le dice que ya le pidió el divorcio a su madre, algo que Francisco no se toma nada bien, y cuando Enrique regresa con Raquel él decide dejarla ahí sola. Mientras tanto Javier parece haberse obsesionado con la existencia de Lucía, así que la llama a su casa y le pregunta si no quiere salir a pasear con él un rato. Y Carmen junto a Gonzalo están muy preocupados porque no saben nada de Martha, desde el incidente con su esposo la noche anterior quieren saber si ella se encuentra bien, y Carmen decide ir a su casa a buscarla.