Todo por Amor | Capítulo 20 | Enrique se pelea con Carmen por Gonzalo

María sale en una cita con su novio, pero Gonzalo no está muy seguro de querer que su hija se siga juntando con el, sin embargo, al final María se va con Emilio y él le confiesa que en realidad está casado y que cuando la conoció estaba en un proceso de divorcio y que en realidad sí se enamoró de ella, pero que al final se reconcilió con su esposa, María deshecha sale corriendo del restaurante y se encuentra ahí con su padre, y María le reclama que no le hubiera dicho nada y que dejara que Emilio se burlara de ella. Sergio se sincera con Carmen y le dice que no sabe por qué está haciendo las cosas que hace y que lo que menos quiere es que ella la pase mal, pues al contrario quiere que su madre esté orgullosa de él.