Todo por Amor | Capítulo 24 | Javier se reúne con Sergio.

Javier va a Casa Azul y se encuentra ahí a Sergio, al parecer Javier está muy interesado en saber cómo le va en ese trabajo y cuánto es lo que gana, pero cuando está a punto de retirarse le da la dirección de un restaurante para que Sergio, saliendo del trabajo, vaya a reunirse con él. María decide llamarle a Emilio y decirle que no puede vivir bien si no habla con él, no come, no duerme, y le pide que por favor se reúnan y le dice que se divorcie de su esposa y que ella lo puede esperar, pero toda la conversación la escucha su papá. Mina está a punto de salir de su casa otra vez y Carmen le exige saber a dónde va y con quién.