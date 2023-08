Todo por Amor | Capítulo 26 | Carmen pelea con Sergio

María habla con Carmen después de haber platicado con su papá, y le pregunta si ella ya superó que Enrique la haya abandonado, a lo que Carmen responde que no, pero que algún día tendrá que hacerse a la idea de que él ya no es su esposo, sino simplemente el padre de sus hijos. Francisco está decidido a renunciar a su vocación, cree que ser torero en realidad no le ayudará ni a él ni a su familia, y está seguro que es mejor preocuparse por lo que se necesita que por lo que le gusta. Mina sigue con la mentira de que se va a convertir en modelo, a toda su familia le está diciendo que sí la aceptaron pero que va a empezar se a poco con algo llamado “publicidad social”. Sergio se ve envuelto en un problema cuando Regina lo cacha besándose con una de las huéspedes del hotel, y es Regina quien organiza un plan para que lo cachen Gonzalo y Carmen en la habitación de la mujer.