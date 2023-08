Todo por Amor | Capítulo 27 | Carmen está cansada

Gonzalo quiere saber cómo es que sucedió el incidente con Sergio y la huésped con la que él estaba, le pide a Regina que por favor le explique paso a paso todo lo que sucedió y quiénes se habían quejado del ruido, a lo que Regina le dice que fueron los huéspedes del cuarto 4, pero las excusas que ella le da no parecen convencer del todo a Gonzalo. Carmen llega a casa cuando Sergio ya se encontraba en su habitación y no hace nada para detener la letanía de cosas que piensa sobre él, le dice que ella ya no lo puede seguir manteniendo y que le parece insólito que no sea capaz de hacerse un hombre responsable, y le advierte que lo va a estar vigilando y que si se entera de que está dentro de negocios turbios ella misma lo llevará hasta la cárcel. Y Mina también se lleva su propio regaño, pues Carmen no está contenta con el trabajo de modelo que dice que consiguió y le dice que debe esforzarse aún más.