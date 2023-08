Todo por Amor | Capítulo 29 | ¿Carmen dejará el hotel?

Enrique está demasiado preocupado por los meses de hipoteca que no ha sido capaz de pagar, dicha preocupación la externa con Raquel, quien le ofrece pedirle a sus papás un préstamo para que pueda salir del apuro, algo que Enrique niega rotundamente. Sergio se lleva a Francisco a su trabajo para enseñarle que todo lo que va a hacer es completamente legal, que por fin consiguió un trabajo honrado, pero cuando Francisco ve que va a trabajar con Camilo le advierte que no le va a gustar nada a su mamá. Gonzalo por fin se sienta para hablar con Carmen sobre su futuro en Casa Azul, le dice que debería de tomarse unas vacaciones, pues en tres años no ha parado ni un solo día, pero Carmen le dice que no está dispuesta.