Vivir a Destiempo | Capítulo 80 | ¿Julio es homosexual?

Paola le propone a su hija que se vaya a trabajar con ella, pues quiere que se distraiga ahora que está embarazada; ella le hace saber a su madre que está feliz de que esté por casarse con el hombre que ama: Alejandro. Los padres de Julio le aconsejan que no sea grosero con Rocío, pues no quiere que la lastime. A Cristina no le agradó nada el tener nuevos horizontes en su sexualidad, pero eso a su Patricio no le importa. Eduardo le confiesa a su padre que se metió con su asistente y no usó protección. Sonia se siente mal y frustrada porque ahora está con el que fue hombre de su hermana, pero no se siente plenamente feliz. Julio escucha hablar a sus padre sobre si es o no homosexual.